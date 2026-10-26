Штрафы за вождение без прав резко вырастут

Правительство одобрило увеличение штрафов за вождение без прав

Правительство России одобрило законопроект, который ужесточает наказание для водителей без прав или с просроченным удостоверением.

Что предлагают изменить

Сейчас за такую поездку по КоАП штрафуют на сумму от 5000 до 15 000 рублей. МВД предлагает поднять нижнюю и верхнюю планку – до 15 000 и 30 000 рублей соответственно. По сути, речь идет о двукратном росте максимальной санкции.

Если человек попадется на этом повторно, законопроект предусматривает штраф от 30 000 до 50 000 рублей. Отдельного повышенного наказания за повторную езду без прав сейчас нет, так что документ закрывает этот пробел и усиливает ответственность.

Еще одна поправка – отмена 25-процентной скидки за быструю оплату такого штрафа в течение 30 дней. Авторы инициативы рассчитывают, что все это в целом поможет повысить безопасность дорожного движения.

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Кого коснется и что дальше

Для тех, кто садится за руль после лишения прав, действует отдельное наказание. Им грозит штраф 30 000 рублей, административный арест до 15 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Проект о повышении штрафов за езду без прав внесли в Госдуму. Если депутаты примут его в трех чтениях, документ рассмотрит Совет Федерации, а затем он уйдет на подпись президенту.

Новые штрафы начнут применяться после официального опубликования закона и наступления указанной в нем даты вступления в силу. До этого момента действуют прежние нормы КоАП.

О других переменах, которые вскоре ждут российских водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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