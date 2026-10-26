Россияне чаще всего откладывают деньги на покупку машины

Сбер: накопления на автомобиль вошли в топ целей вкладов клиентов

Покупка машины – самая частая причина, по которой клиенты Сбера откладывают деньги. Об этом на автомобильном форуме «Для тех, кто рулит», прошедшем в Москве 22 октября, рассказала Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» банка.

Как объяснила Русова, банк изучил названия вкладов, которые клиенты вправе менять сами – в зависимости от того, на что они собирают. Машина в этом списке оказалась среди лидирующих поводов копить.

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«Клиенты Сбера могут переназвать свой вклад как угодно и определить таким образом его цель. Мы посмотрели на эти названия и увидели, что накопления на машину входят в топ сбережений наших клиентов. Мы можем проследить, как идет процесс накопления на желаемый автомобиль, и вовремя предложить человеку подходящие варианты», – отметила Русова.

Масштаб аудитории тут немалый: автомобилистов среди клиентов банка больше 50 млн человек, тогда как вся клиентская база насчитывает около 110 млн.

Что касается сервисов, то в приложении «СберБанк Онлайн» есть раздел «Авто» – там можно и купить машину, и продать. Помимо этого, клиентам доступны оформление автокредита и страховка на автомобиль, а при покупке подержанной машины у частного продавца сделку получится провести в цифровом виде.

О том, какие новые и подержанные машины россияне чаще всего берут в лизинг, «За рулем» уже рассказывал.

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