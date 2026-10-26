Конкурент новой Волги стал популярным в России до начала продаж

Changan Uni-Z разошелся по РФ в количестве 1,5 тысячи штук еще до старта продаж

Компания Changan пока только анонсировала новый Uni-Z в РФ, но на самом деле в стране уже много таких машин.

Причина – в параллельном импорте. Об этом рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков – он пишет, что по альтернативным каналам россияне ввозят эти машины уже несколько месяцев. Только за сентябрь в страну попало 400 единиц нового Changan Uni-Z, а за все время – уже полее 1,5 тысяч. Uni-Z – среднеразмерный кроссовер (D-SUV), в конкуренты ему записывают Geely Monjaro / Volga K50 и Jaecoo / Jeland J8.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Целиков считает, что хорошему спросу еще до официального старта поспособствовал мотор: к нам едут машины с 1.5 турбо на 147 л.с. – и «утиль» льготный, и заправлять можно АИ-92. Меж тем, в Китае есть и другие моторы: на 181 и 185 л.с., не считая гибридных вариантов.

Почти наверняка «параллельные» и официальные машины будут несколько различаться: заявлено, что машины для РФ уже в базе будут иметь подогрев рулевого колеса, лобового стекла, передних сидений и подушек заднего ряда, а также дистанционный запуск, бачок омывателя на 5 литров и подкрылки колесных арок. А крылья, капот, наружные панели, дверь багажника и дверные проемы будут оцинкованы.

Ранее «За рулем» рассказал, что Changan хочет локализовать в России одну из моделей.