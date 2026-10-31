Продажи электрокаров Mercedes бьют рекорды, но ставку марка делает на бензин

Mercedes-Benz выпустит в 2027 году втрое больше авто с ДВС, чем электрокаров

План премьер, который Mercedes-Benz показывал инвесторам, изучил немецкий журнал auto motor und sport – и вывод получился неожиданным: в 2027 году машин с двигателями внутреннего сгорания у марки выйдет почти втрое больше, чем электрических. Конкретные модели в документе не названы. Новинки там разложены только по сегментам и типам силовых установок.

Флагманское направление (Top-End) в 2027-м получит две электрические премьеры и четыре с ДВС. Еще контрастнее выглядит основной сегмент (Core), куда входят модели уровня C– и E-класса: минимум шесть новинок с классическими моторами и всего одна электрическая. В начальном сегменте (Entry) добавится еще одна машина с ДВС.

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Кстати, по данным профильного издания MBpassion, в списке, скорее всего, окажутся G-класс с кузовом кабриолет, обновленный GLC с мягкогибридной установкой в кузовах кроссовер и купе, а также GLA с 1,5-литровым турбомотором. Отдельная история – компактный «маленький G»: он выйдет и в электрической, и в бензиновой версии.

Еще два года назад расклад по силовым установкам был другим. В 2021 году Mercedes объявил, что к концу десятилетия станет полностью электрической маркой – там, где позволят рыночные условия. В начале 2024-го от этой цели отказались и заявили, что продолжат выпускать машины с ДВС и в 2030-х. Из электрических премьер 2026 года у марки пока две: GLA и длиннобазный GLC для Китая.

Парадокс в том, что сейчас электромобили Mercedes-Benz продаются лучше, чем когда-либо. За третий квартал 2026 года реализовано 68,4 тыс. электрических легковых машин – на 61% больше, чем годом ранее. Их доля в продажах выросла до 16,8%, то есть до каждой шестой машины; такого в истории марки еще не было, и главный вклад внес электрический GLC. В Европе электрические GLC, CLA, GLB и GLA распроданы до конца года.

Общие же продажи легковых Mercedes-Benz сократились на 8%, до 407,2 тыс. машин. Основная причина – падение в Китае на 31%. Видимо, поэтому от моделей с бензиновыми и дизельными моторами марка отказываться не готова: пока именно они приносят большую часть выручки.

А о том, что электромобиль может стоить дешевле миллиона рублей, «За рулем» уже рассказывал.

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