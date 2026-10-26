Названы самые популярные машины с пробегом в Москве и регионах

НАПИ назвало самые популярные подержанные авто в Москве, Петербурге и регионах

За 9 месяцев 2026 года в РФ продали 4,4 млн подержанных легковушек – по сравнению с прошлым годом рынок вырос на 4,4%.

Об этом сообщает агентство НАПИ и дает разбивку популярных бэушек по разным регионам. Выяснилось, что в Москве наиболее часто продаются Jaecoo J7 2024 года и Москвичи 3 2023 года выпуска, а замыкают тройку VW Polo в гораздо более почтенном возрасте – 2018-2019 годов. В области чаще продают «корейцев» Rio/Solaris примерно тех же годов, но на второй позиции неожиданно оказался... Ford Focus 2008 года.

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В Северной столице наиболее популярным на вторичке оказался Kia Rio в 5-6-летнем возрасте – таких продали почти 2,5 тысячи, это без малого 2% всех б/у продаж в городе. Далее идут чуть более почтенные Polo, а на четвертой позиции – снова относительно свежие «китайцы», Exeed LX 2024 года... Ну а в провинции ситуация совершенно иная: кроме Гранты, Приоры и Калины, в топ-10 бэушек других машин нет.

Ранее «За рулем» рассказал, что будет с ценами на вторичке к концу года.