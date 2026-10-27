Забыли права дома? Появился новый способ предьявить документ инспектору

Юрист Воропаев напомнил о новом способе предъявить инспектору водительские права

26 октября автоюрист Лев Воропаев рассказал о новом варианте, как предъявить инспектору ГИБДД водительское удостоверение, если пластиковой карточки при себе нет. Помогает платформа Макс.

Электронные права через платформу Макс

С сентября 2026 года через этот сервис, который взаимодействует с порталом госуслуг, водители могут показывать QR-код прав и СТС. Для инспектора такой вариант работает наравне с бумажными документами.

Иными словами, забытые дома права не превращаются в административное правонарушение – непредъявление удостоверения. Об этом юрист и напомнил.

Кстати, на практике сотрудники ГАИ часто разрешают показать QR-код прав или само удостоверение через «Госуслуги Авто».

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Госуслуги Авто и штрафы

Правда, для «Госуслуг Авто» такая возможность законодательством пока не предусмотрена. То есть послабление на практике есть, а формального основания под ним нет.

За отсутствие водительского удостоверения по статье 12.3 КоАП РФ водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

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