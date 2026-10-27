Две модели Sollers подорожали

Российская марка Sollers подняла цены на две модели

Российская марка Sollers пересмотрела прайс на две линейки – Argo и SF4. Цифры появились по итогам мониторинга сайтов дистрибьюторов, которые официально работают на российском авторынке; проверку провели эксперты агентства « Автостат».

Сильнее всего подорожали машины семейства Argo – бортовые, изотермические, промтоварные и рефрижераторы. Прибавка составила сразу 400 тысяч рублей, в процентах это 14,7-18,9%. Сейчас такой транспорт стоит от 2 515 000 до 3 117 000 рублей.

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Sollers SF4

С семейством SF4 картина совсем иная. Автобусы, бортовые, грузопассажирские фургоны, изотермические, промтоварные, рефрижераторы и цельнометаллические версии прибавили лишь 7 тысяч рублей – плюс 0,2%. Их цены теперь держатся в диапазоне от 3 687 000 до 4 576 000 рублей.

Контраст, что называется, налицо: одна линейка шагнула вверх на сотни тысяч, другая – на символические тысячи. Правда, есть нюанс. Везде речь идет о рекомендованных розничных ценах, а акции, специальные предложения и дополнительные опции в расчет не входят.

Sollers Argo

О том, как ставка ЦБ влияет на российский авторынок и цены, «За рулем» уже рассказывал.

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