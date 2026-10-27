Прототип Belgee S50 обновили в Китае: он стоит меньше миллиона рублей

Как изменился обновленный Geely Emgrand: подробности

Китайский рынок получил обновленный Geely Emgrand четвертого поколения – седан, который лег в основу Belgee S50. В продаже три комплектации, стартовая оценивается в 68,9 тысячи юаней (0,83 млн рублей) без учета специальных выгод.

Четвертая генерация Emgrand дебютировала в Китае в 2021 году и быстро вышла на глобальный рынок. На ее базе в Малайзии начали предлагать Proton S70, а в Беларуси – производить Belgee S50.

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Что изменилось в Geely Emgrand IV

Пятое поколение Geely Emgrand дебютировало в Китае в 2025 году. Четвертая генерация при этом с местного рынка не уходит; теперь там появилась и ее обновленная версия. Изменений несколько, и часть из них бросается в глаза.

Снаружи автомобиль 2027 модельного года получил уникальную решетку радиатора и более спортивный передний бампер. Узнаваемые фары прямоугольной формы сохранились, сзади установлен привычный монофонарь. Кузов доступен в трех оттенках: белом, золотом и сером.

Салон предлагает две цветовые схемы – коричневую и черную. На центральной консоли разместили новый 12,8-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080p. За его работу отвечает операционная система Flyme Auto, поддерживающая сопряжение со смартфонами на базе Huawei и Android.

Geely Emgrand V

Габариты, мотор и комплектации

Габариты Geely Emgrand составляют 4625 х 1820 х 1465 мм, колесная база – 2650 мм. По умолчанию автомобиль получил 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 120 л.с. Пиковый крутящий момент – 150 Нм. С двигателем сочетается 5-ступенчатая механика или вариатор.

Начальная версия с 5-ступенчатой МКП стоит 68,9 тысячи юаней (0,83 млн рублей). Временные выгоды позволяют снизить цену до 59,9 тысячи юаней (0,72 млн рублей). В оснащение входят 16-дюймовые диски, фронтальные подушки безопасности, камера заднего вида, задние парктроники и четыре динамика.

Следующая комплектация предлагает вариатор и стоит 77,9 тысячи юаней (0,94 млн рублей) без учета скидок. С временными выгодами цена падает до 68,9 тысячи юаней (0,83 млн рублей). Здесь есть система кругового обзора с функцией прозрачного шасси, круиз-контроль, бесключевой доступ, люк на крыше и воздуховоды для задних пассажиров.

Максимальное исполнение оценили в 82,9 тысячи юаней (1 млн рублей), а с выгодами – в 72,9 тысячи юаней (0,88 млн рублей). Такой вариант оборудовали 17-дюймовыми колесами, боковыми и занавесочными (шторками) подушками безопасности и электроприводом кресла водителя.

Belgee S50 на российском рынке

В России продается Belgee S50 на базе Emgrand IV.

Под капотом у него 1,5-литровый ДВС на 122 л.с., который работает в связке с 5-ступенчатой механикой или 6-скоростным автоматом.

Седан доступен в четырех комплектациях с ценовым диапазоном от 1 929 990 до 2 345 990 рублей без учета специальных выгод.

О том, как идут продажи Belgee в России, «За рулем» уже рассказывал.

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