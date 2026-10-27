Mitsubishi Outlander получил особую внедорожную версию: подробности о машине

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition дебютирует на SEMA в начале ноября

Специальную внедорожную модификацию Outlander под названием Diamond Trail Edition раскрыла Mitsubishi. Первый публичный показ, по данным пресс-службы японской марки, пройдет на тюнинг-шоу SEMA в начале ноября. В этом мероприятии Mitsubishi не участвовала с 2012 года.

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

На выставку привезут сразу три экземпляра – с разными оффроудными обвесами. Впоследствии все они должны отправиться в серию.

Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

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Новые бамперы помогли увеличить угол въезда с 18,3 до 20,5 градуса, а угол съезда – с 22,2 до 23,1 градуса. Кроссовер получил 18-дюймовые колесные диски с «зубастыми» шинами Nexen Roadian ATX и дополнительный пластиковый обвес для защиты кузова.

Для каменистых дорог предусмотрели режим движения Rock – он не дает колесам буксовать. Когда режим включен, на экране в реальном времени видны угол поворота руля, пробуксовка отдельных колес и работа системы контроля тяги. Камеры кругового обзора теперь могут работать на скорости до 18,6 миль в час (30 км/ч).

Интерьер Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition

В салоне – новые сиденья с водоотталкивающей обивкой. Технические характеристики новинки пока не раскрываются.

О кроссовере, который в России получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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