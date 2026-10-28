На продажу выставили серьезный болотоход на базе Нивы: сколько за него просят?

Lada Niva «Марш» с колесами сверхнизкого давления продают за 1,8 млн рублей

За 19 999 евро – это примерно 1,8 млн рублей – выставлен на продажу болотоход Lada Niva «Марш». За основу взяли серийную Ниву, хотя от исходной машины в такой переделке остается не так уж много. Главное отличие – усиленная ходовая часть, часть элементов которой позаимствована у УАЗ-469.

Вторая заметная деталь – огромные колеса сверхнизкого давления. Именно они позволяют машине не застревать на топких участках, спокойно идти по снегу и даже форсировать небольшие водные преграды. Силовой агрегат при этом оставили штатным: под капотом те же 1,7 литра.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

У конкретного экземпляра есть оригинальная светотехника, а спереди и сзади стоят силовые бамперы. В салоне – ковшеобразные кресла с усиленной боковой поддержкой и встроенными подголовниками. По словам дилера, автомобиль недавно прошел полную реставрацию и по прямому назначению не эксплуатировался: после реконструкции он проехал меньше 1000 километров.

Дорого или нет? Для сравнения: в России сейчас в свободной продаже есть один похожий экземпляр, правда, на 15 лет моложе – и просят за него 2,8 млн рублей.

О подводных камнях при покупке автомобиля в другой стране «За рулем» уже подробно рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!