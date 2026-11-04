Китайский автопром отказывается от тотального сенсорного управления

Регуляторы и безопасность заставляют возвращать физические кнопки

Китайские автомобильные компании, совсем недавно задававшие тренд на огромные сенсорные экраны даже в бюджетных моделях, начали пересматривать свои подходы.

Причиной стали участившиеся случаи, когда цифровое управление важными функциями ставило под угрозу безопасность водителя и пассажиров. В результате производители возвращают на центральные консоли привычные физические переключатели и клавиши.

Одним из первых этот шаг сделал бренд Chery, представив кроссовер Omoda X с традиционными кнопками для управления климат-контролем и вентиляцией сидений. По словам представителя компании Ли Йехана, такое решение позволяет водителю быстро и без лишних отвлечений менять настройки, что напрямую повышает комфорт и безопасность поездок.

Примеру последовали и другие игроки рынка. BYD вернула кнопки громкости и управления климатом в свой новый внедорожник Tang, а Geely оснастила седан Galaxy TT дополнительными переключателями на центральной консоли.

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По информации Bloomberg, разворот к классическим органам управления связан с усилиями китайских регуляторов, которые всерьез озаботились опасными решениями в электромобилях. Особое внимание привлекли скрытые дверные ручки, ставшие причиной отзыва миллионов машин. Кроме того, повсеместные планшеты в салонах отвлекают водителей и могут отказать при отключении питания.

Министерство промышленности и информатизации КНР уже предложило обновить национальные стандарты. Согласно новым правилам, функции, влияющие на безопасность, такие как управление фарами и переключение передач, должны реализовываться исключительно физическими кнопками. Изменения вступят в силу с июля 2027 года, чтобы дать автопроизводителям время на адаптацию.

Показательно, что Европа также осознала риски слепого копирования китайских технологий и начала возвращать привычные органы управления в свои автомобили. Более того, организация Euro NCAP теперь снижает оценки в краш-тестах за отсутствие физических кнопок, отвечающих за важные функции в машине.

О том, какое будущее Geely видит для бензиновых двигателей, «За рулем» уже рассказывал.

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