Новый Sollers SF1 — как он устроен внутри?

«Соллерс» поставил 150 фургонов и грузопассажирских машин Спецсвязи России

140 цельнометаллических фургонов и 10 грузопассажирских автомобилей Sollers SF1 отправились в адрес Спецсвязи России.

Машины, являющиеся адаптированной копией Sollers SF1 и производящиеся по полному циклу на автозаводе «Соллерс Алабуга» в Татарстане, получат фирменную ливрею заказчика и будут работать в столице и других крупных регионах РФ. У фургонов вместимость грузового отсека составляет 5,15 куб.м, а пол защищен ПВХ-покрытием и имеет внутреннее освещение и такелажные петли в полу.

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Грузопассажирская версия располагает салоном с компоновкой 5+1 и грузовым отсеком в 2,9 куб.м – его стены отделаны панелями из АБС-пластика, а на полу уложено нескользящее покрытие. Обе модификации имеют габаритную высоту 1,9 м, что позволяет свободно проезжать на любые паркинги для погрузки-разгрузки. Под капотом – бензиновый 1.5 турбо на 136 л.с. в связке с 5МКП, привод задний.

Базовая комплектация – довольно богатая: 2 подушки, АБС, задний парктроник, электропривод боковых стекол и зеркал, кондиционер, аудиосистему с USB и MP3, подогрев руля, передних сидений и форсунок омывателя, противотуманки и светодиодные ДХО.

Ранее «Рулем» рассказал о старте локальной сборки мотора для Sollers SF1, который ставят также и на Москвич 3.