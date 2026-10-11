Конкурент Ларгуса получит автомат и круиз-контроль

Для фургонов и минивэнов Sollers SF1 готовят автоматическую коробку передач

Модель Sollers SF1 елабужской сборки в ближайшем будущем получит 8-ступенчатый автомат.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на директора по технологическому развитию Sollers Виктора Зорникова. Предположительно, фургоны и минивэны SF1 оснастят тем же самым автоматом, что сейчас ставят на пикапы Sollers и собираются ставить на УАЗ Патриот. Кроме того, на Sollers SF1 появится локализованный двигатель 1.5 турбо. Издание отмечает, что у исходного китайского JAC Refine M3 автоматической версии нет вовсе.

Равно как нет и оцинкованного кузова, который есть у Sollers SF1. Дальнейшие доработки разведут локализованную в Татарстане версию и китайский оригинал еще больше – у «Соллерса» есть лицензия, позволяющая вносить серьезные изменения. Часть из них коснется интерьера: на фургонах перегородку грузового отсека сдвинут для увеличения регулировки кресла по длине, высоту подъема задней двери увеличат на 20 см, а блок подстаканников перестанет выбиваться по цвету – его локализуют и сделают темным.

Эти эргономические изменения собираются внедрить уже до конца 2026 года. А в дальнейшем запланировано появление мультируля, круиз-контроля, мультимедийной системы с тачскрином и камеры заднего вида. Что касается автомата, то по нему сроков пока не называют.

Ранее «За рулем» рассказал, что у «Соллерса» теперь есть и конкурент Газели.