Представлен конкурент Газели российского производства — скоро старт!

Компания «Соллерс» представила в Казани предсерийный автобус Sollers SF7

На выставке « Комтранс 2026» в Казани прошла презентация предсерийного автобуса малого класса Sollers SF7.

С машиной Sollers SF7 наши читатели уже знакомы: это своего рода китайская версия Mercedes Sprinter W906 (предыдущего поколения) от китайской компании Vanche, которая по своему основному профилю делает кузовные детали на Спринтеры. У нас эту машину локализуют на заводе «Соллерс Алабуга». В производство идут цельнометаллический фургон и показанная в Казане пассажирская версия.

Многие компоненты уже локализовали в РФ: дизель 2.7 на 150 л.с., 6-ступенчатую МКП и входящие в базовую комплектацию две подушки безопасности. Кроме того, в базе обещаются ABS и ESP, мультимедиа-система и кондиционер. Отделка салона – из композитов и АБС-пластика, сиденья с высокими спинками имеют тканевую обшивку. На входе и вдоль потолка смонтированы поручни, оборудовано место для маломобильных граждан. Есть дополнительный отопитель и накрышный вентилятор. Освещение – полностью светодиодное.

Такой Sollers SF7 рассчитан на перевозку 21 пассажира и позиционируется как универсальный автобус малого класса для внутригородских и пригородных маршрутов. Уже подписано соглашение с компанией-перевозчиком из Пензы – туда до конца 2026 года отправится предсерийный Sollers SF7 для тестовой эксплуатации в городе. А серийное производство Sollers SF7 на заводе «Соллерс Алабуга» стартует в IV квартале 2026 года – сразу по технологии полного цикла.

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