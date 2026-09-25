Урал Next 4x4 в исполнении «Мега Драйв» — что это за машина?

Завод «Мега Драйв» создал бурильно-крановую машину на основе грузовика Урал Next

На выставке « Комтранс 2026» на стенде завода «Урал» показали новую разработку завода «Мега Драйв».

Это бурильно-крановая машина (на фото слева) – которая, как следует из названия, сочетает в себе функции крана и бурового оборудования. Создана она на укороченном двухосном полноприводном шасси Урал Next 4х4 и уже выпускается силами разработчика. Под капотом – дизель ЯМЗ-535 на 238 л.с., грузоподъемность машины составляет 6 тонн. Официальное название модели – БКМ ML 5600Z.

Крано-манипуляторная установка (КМУ) тут серьезная: 6 тонн грузоподъемности, максимальный грузовой момент 18,4 т*м, угол поворота стрелы – 360°. А буровое оборудование обеспечивает глубину бурения до 10 метров и диаметр до 1 метра, причем максимальный рабочий радиус достигает 13 метров.

Зачем нужна такая штука? Ее назначение – погрузка-разгрузка, монтаж и буровые работы. С этой машиной можно устанавливать опоры ЛЭП, обустраивать свайные фундаменты, прокладывать коммуникации. Особая фишка – в сочетании крана, бура и компактного внедорожного шасси. Производитель говорит, что машина позволяет «автономно выполнять полный цикл работ в труднодоступных условиях без привлечения дополнительной спецтехники».

Ранее «За рулем» сообщал, что МАЗ, КАМАЗ и Урал переведут на общие компоненты.