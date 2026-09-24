Главные новинки коммерческой техники показали в Поволжье

Комтранс Казань 2026: что показали и куда движется рынок

В Казани прошла выставка «Комтранс 2026» — событие, которое в последние годы стало главной площадкой для демонстрации коммерческой техники в Поволжье. Здесь встречаются производители грузовиков, автобусов, прицепной техники, а также компании, занимающиеся логистикой и пассажирскими перевозками.

Главный лейтмотив выставки — адаптация к новым экономическим реалиям. Рынок коммерческого транспорта переживает серьезные изменения: уход европейских брендов, рост доли китайских производителей, активное развитие российских марок и поиск новых логистических решений. Альтернативное топливо набирает обороты — использование газа становится все более популярным в коммерческой технике.

Грузовики

КАМАЗ показал новый седельный магистральный тягач КАМАЗ-54902, работающий на газе. Причем в двух вариантах: со сжатым газом (500 л в 5 баллонах) или со сжиженным (криобак на 300 или 450 л). Работающий в паре с автоматической коробкой передач газовый четырехтактный двигатель Weichai имеет объем 12,0 л и мощность 400 л.с.

Белорусский МАЗ представил стразу два газовых седельных тягача: трехосный МАЗ-64А02 N с мотором 419 л.с. и запасом сжатого газа 900 л и двухосный МАЗ-54402 N с объемом баллонов 1292 л.

Под брендом Lotos исключительно газомоторные грузовики выпускаются в Набережных Челнах. Лотос Кадет с газовым мотором Yuchai мощностью 170 л.с. имеет запас газа до 420 л (и запас хода 550 км). Более крупный Лотос Титан с мотором Yuchai мощностью 280 л.с. на 1060 л газа может проехать до 790 км.

Миасский автозавод Урал обошелся без газа, но представил новую линейку капотников Урал 80 с колесной формулой 4х4. Мотор ЯМЗ-53503 (240 л.с.) и большой выбор колесных баз и длин рам. С базой 4400 мм и общей длиной 6980 мм это – самый маленький Урал. Максимальные габариты: длина 8300 мм и база 5265 мм.

Автобусы

У автобусов – тоже тренд на газомоторное топливо.

МАЗ-3303948 длиной более 12 м и пассажировместимостью до 76 человек оснащен газовым мотором на 280 л.с. и баллонами объемом 960 л.

МАЗ-3303948

Близкий по идеологии Лотос Неон длиной тоже около 12 м и мощностью 280 л.с. вмещает 101 человека, объем баллонов 984 л обеспечивает дальность хода не менее 450 км.

Лотос Неон

Лотос 105 компактней (длина 10,5 м и вместимость 86-92 человека, двигатель 260 л.с.), но может быть в двух исполнениях. Со сжатым газом (984 л) запас хода не менее 500 км, со сжиженным (криобак на 450 л) – не менее 600 км.

Компания Соллерс сделала автобус малого класса Соллерс SF 7 длиной 7,5 метров и с 22 сидячими местами. Двигатель – дизельный Камминс 2.7 (150 л.с), шестиступенчатая коробка передач ЗМЗ. Начало производства – до конца текущего года, а цену обещают ниже, чем у конкурента Газель Некст.

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Выставка в очередной раз подтвердила: рынок коммерческого транспорта в России живет и развивается, несмотря на все сложности. А значит — будет что показать и в следующем году.

О неожиданных сюрпризах новых китайских автомобилей в реальной эксплуатации «За рулем» уже рассказывал.