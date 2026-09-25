«Соллерс» готов продавать свой новый мотор другим российским автозаводам

Адиль Ширинов: «Соллерс» начнет выпуск нового бензинового турбомотора

Завод двигателей в Алабуге, что в Татарстане, до конца нынешней осени освоит выпуск бензинового турбомотора объемом 1,5 литра и мощностью 136 л.с. О таких планах 23 сентября рассказал председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов.

Делать агрегат будут по технологии полного цикла. «В дополнение к уже выпускаемым на предприятии дизельным двигателям объемом 2,7 л и 2 л мы начнем производство бензинового мотора. Этим агрегатом оснащаются фургоны и микроавтобусы Sollers SF1», – отметил Адиль Ширинов.

Пока, стало быть, новый двигатель стоит только на SF1. Зато со временем он вполне может перебраться и на другие модели марки Sollers. Причем топ-менеджер не исключил и поставок на сторону – другим российским автопроизводителям.

«Производственная мощность завода составляет 200 тыс. моторов в год. Если у коллег будет запрос на этот двигатель, мы готовы поставлять его и другим компаниям», – добавил председатель совета директоров ПАО «Соллерс».

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