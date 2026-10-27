Новым водителям ограничат мощность — хорошая ли это идея?

Кадаков об идее НАС: Убиться можно на 80-сильной «десятке» — дураку много не надо

Главный редактор «За рулем» прокомментировал инициативу, по которой предполагается запретить водителям со стажем менее 3 лет управлять автомобилями мощнее 150 л.с.

Как мы рассказывали ранее, с такой идеей выступил Национальный автомобильный союз (НАС). Нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 5000 до 15 000 рублей. Доводы такие: начинающие автомобилисты водят «крайне опасно», что приводит к ДТП, в том числе с пострадавшими. К тому же менее половины выпускников автошкол могут с первого раза сдать теоретический экзамен, утверждают авторы проекта.

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Они считают, что ограничение мощности автомобиля может оказаться в данном случае действенной мерой: меньше лошадиных сил – меньше скорости, меньше опасных ситуаций и меньше аварий. Но при практическом внедрении может выясниться, что зависимость тут не столь прямая.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Идея не нова. И некоторая логика в этом есть, поскольку на долю молодых водителей – не по возрасту, а по стажу – приходится значительное количество ДТП. Но и аргументов против немало. Во-первых, давность получения водительского удостоверения не равна стажу. Один все три года ездил на своем автомобиле каждый день, а второй раз в месяц садился за каршеринг – а то и вовсе не ездил.

Во-вторых, убиться можно на 80-сильной «десятке», что и показывает практика. Дураку много не надо. В-третьих, зимой мощный Мерседес на породистых зимних шинах менее опасен, чем Гранта на полулысом «китае». Наконец, что делать водителям грузовиков, которые впервые получили в/у? Погонять пока на Газели?

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