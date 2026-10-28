В Россию привезли новейший Mercedes-Benz GLE: сколько за него просят?

Российские дилеры предлагают новые Mercedes-Benz GLE с ценами от 18,9 млн рублей

Обновленный Mercedes-Benz GLE добрался до России. Официальных поставок нет – машины привозят по схеме параллельного импорта, новинка обнаружена сразу в нескольких крупных дилерских центрах Москвы.

Mercedes-Benz GLE

В «Лукавто» пока стоит единственный экземпляр – 450 d 4MATIC с пакетом AMG Line Plus. Под капотом трехлитровый дизель мощностью 367 л.с., в паре с ним работает 9-ступенчатый автомат, привод – полный. За автомобиль просят 18,9 млн рублей.

«Еще семь автомобилей в разных конфигурациях находятся в пути», – рассказали в дилерской компании.

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Шоурум «Авилона» тоже не пустует: там выставлен такой же кроссовер, правда, уже за 19 млн рублей. Еще в компании ждут партию с 3,0-литровым бензиновым мотором на 381 л.с.; раньше дилер предполагал, что цена такой машины составит от 21 млн до 24 млн рублей.

Пополнения складов рестайлинговыми GLE ожидают и другие сети – среди них «Рольф», Major Auto, «Панавто» и ряд прочих.

Премьера обновленного кроссовера прошла весной 2026 года. Для нынешнего поколения это, кстати, уже вторая по счету модернизация.

Снаружи машина заметно переменилась – внешность переработали довольно сильно. Зато главное внутри: в салоне впервые появился комплекс MBUX Superscreen, а именно центральный экран диагональю 14,4 дюйма и два дисплея по 12,3 дюйма, сведенные в единую систему.

Интерьер Mercedes-Benz GLE

Водителю теперь доступен виртуальный ассистент MBUX с элементами искусственного интеллекта. Вдобавок ко всему появилась система полуавтономного вождения уровня 2+.

О том, как растут ценники на новые машины, «За рулем» уже рассказывал на этой неделе.

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