Три кроссовера популярных марок не прошли обновленный тест на безопасность

Audi Q3, Toyota RAV4 и Chevrolet Trailblazer провалили краш-тесты в США

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) прогнал несколько кроссоверов через фронтальный краш-тест с частичным перекрытием по переработанной методике.

Испытание пересмотрели еще в 2022 году – прежде всего ради того, чтобы точнее оценивать защиту тех, кто сидит на заднем ряду. Как пишет The Drive, упражнение оказалось крепким орешком: часть машин справиться с ним так и не смогла.

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Неудачников набралось трое. Хуже всех пришлось Chevrolet Trailblazer – ему выставили «плохо». Причем низкий балл он схлопотал не только за сам удар: вопросы возникли и к фарам, и к системам предотвращения столкновений.

Audi Q3 2026 и 2027 годов тоже остался с «плохо» за частичное перекрытие. По остальным пунктам у него «хорошо», однако награду Top Safety Pick без победы в этом испытании не присуждают – так что почетного знака не будет.

Toyota RAV4 2026 года из этой троицы подобралась к успеху ближе всех. Правда, высшей оценки все равно нет: обычный гибрид довольствовался «приемлемо», а подключаемый – «на грани».

А вот Nissan Kicks выкрутился. Сначала и он получил «плохо», но производитель доработал ремни безопасности заднего ряда на машинах, выпущенных после июня 2026 года, – и повторная проверка принесла «хорошо» вместе с наградой Top Safety Pick 2026.

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