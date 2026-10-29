Новый рамный дизельный внедорожник начали сертифицировать в России

В России запущена сертификация пикапа BAW 212 P01 с дизелем Dongfeng DDi23-500B

В России стартовала сертификация пикапа 212 P01. На новинку уже оформили несколько сертификатов соответствия: без них не получить одобрение типа транспортного средства, а значит, и не запустить массовые продажи. Информацией поделился источник, знакомый с ходом процедуры.

Пока в нашей стране марка 212 представлена единственной моделью – T01. Купить его можно как с бензиновым, так и с дизельным двигателем, а ценник лежит в диапазоне от 4 399 000 до 4 650 000 рублей. P01 станет вторым автомобилем бренда на российском рынке, причем его появление уже не за горами – работа идет полным ходом.

BAW 212 P01

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Любопытный момент: дистрибьюторов у марки 212 в России аж четыре, но сертификацией пикапа занимается «Кайхэ». Именно эта компания в апреле 2026 года получила статус генерального дистрибьютора и отвечает за официальный вывод новинок. Изначально в «Кайхэ» обещали начать продажи P01 в октябре 2026-го, однако теперь ясно, что сроки сдвинулись. Кому адресован автомобиль? Дистрибьютор видит две группы клиентов: частников, которым нужен практичный транспорт, и предпринимателей с корпоративными заказчиками, делающих ставку на грузовые возможности и проходимость.

По размерам 212 P01 – серьезный аппарат: 5469 х 1955 х 1970 мм при колесной базе 3488 мм. Для сравнения, официально продающийся у нас GWM Poer короче на 53 мм. Снаряженная масса достигает 2500 кг, погрузочная площадка имеет размеры 1555 х 1520 х 490 мм, а грузоподъемность заявлена на уровне 495 кг. На прицеп можно взять до 3000 кг. В Китае эта же машина продается под именем Explorer 01.

BAW 212 P01

Под капотом стоит 2,3-литровый турбодизель Dongfeng с индексом DDi23-500B. Отдача – 190 л.с. и 500 Нм крутящего момента, в паре работает 8-ступенчатый автомат. Полный привод подключаемый, клиренс внушительный – 254 мм. Угол въезда составляет 42 градуса, съезда – 26.

В оснащении по умолчанию – 12,3-дюймовый сенсорный экран и россыпь физических кнопок, за рулем находится 10,25-дюймовая приборная панель. Кабина двухрядная, из удобств – восемь динамиков, обогрев и вентиляция передних сидений, люк на крыше и камера кругового обзора с функцией прозрачного шасси.

О производственных планах российских автозаводов «За рулем» уже рассказывал.

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