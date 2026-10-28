В Беларуси будут собирать новый Geely Atlas

Завод «Белджи» сертифицировал Geely Atlas IV в восьми разных модификациях

Белорусско-китайское совместное предприятие « Белджи» готовится к выпуску Geely Atlas IV поколения.

Завод оформил несколько сертификатов на кроссовер – документы нужны для получения Одобрения типа транспортного средства. По данным из этих документов получается, что сертифицируется сразу восемь различных модификаций Atlas IV, пишет источник. Правда, это не означает, что все восемь непременно встанут на белорусский конвейер.

Напомним, Geely Atlas IV – это актуальное поколение китайского кроссовера.

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На домашнем рынке он известен как Boyue L: габариты составляют 4713 / 1910 / 1700 мм, под капотом стоит 1.5 турбо (201 л.с.) или 2.0 турбо (218 л.с.), работающие в паре с роботом, который передает момент сугубо на переднюю ось.

Тут надо вспомнить, что «Белджи» уже собирает Атласы, правда, в предыдущей генерации Atlas Pro – и под именем Belgee X70 поставляет их на российский рынок, являющийся для белорусского предприятия основным. Да и актуальный Atlas IV у нас тоже представлен – в виде локализованного в Нижнем Новгороде Volga K40...

Ранее «За рулем» рассказал, что в Китае тем временем запустился обновленный Geely Cityray.