В России появился самый надежный в мире внедорожник Toyota: известны цены

Новые внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в РФ с ценами от 12 млн рублей

Частные импортеры и профильные компании наладили каналы поставок Toyota Sequoia – самого крупного внедорожника в линейке марки. На ценник влияют сразу несколько факторов: непростая логистика, размер утильсбора и стоимость самого автомобиля. В результате даже машины под заказ начинаются от 12 млн рублей.

Во Владивостоке новую Sequoia в исполнении Limited предлагают привезти под заказ за 11 838 416 рублей. Эту сумму рассчитали по курсу валют на день публикации объявления – в объявлении есть отдельная пометка.

Toyota Sequoia

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Оснащение у Limited щедрое: передние кресла с подогревом и вентиляцией, память настроек водительского сиденья, обогрев руля, мультимедиа с 14-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, премиальная аудиосистема и многозонный климат-контроль. У машины из Владивостока есть камера кругового обзора на 360°, 20-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, электропривод крышки багажника с бесконтактным открыванием, электроскладывание зеркал и электростеклоподъемники. Светодиодная оптика умеет автоматически переключать дальний свет, а за безопасность отвечает набор электронных ассистентов Toyota Safety Sense.

Кстати, в Москве такую же новую Sequoia Limited из наличия продают минимум за 13 990 000 рублей, в Красноярске – за 14 140 000 рублей.

Столичные объявления предлагают еще и TRD Pro за 14 799 000 рублей. У этой версии кованые 18-дюймовые литые диски, внедорожная подвеска с амортизаторами Bilstein, алюминиевые накладки на педали, кожаная ручка переключения передач с логотипом TRD, система поддержания постоянной скорости на бездорожье и другие опции.

На московском рынке также выставлены Platinum и Capstone – за 14 990 000 и 15 140 000 рублей соответственно. Судя по объявлениям, в столице продается больше десятка новых Toyota Sequoia, а верхняя цена доходит до 15 990 000 рублей.

Интерьер Toyota Sequoia

По сути, технически все Toyota Sequoia одинаковы. Под капотом гибридная установка i-Force Max: 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом и электромотор. Суммарная отдача – 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Коробка передач – классический 10-ступенчатый автомат, привод только полный.

До этого Toyota Sequoia заняла первое место в списке самых «неубиваемых» кроссоверов и внедорожников. Вероятность того, что такая машина без особых проблем пройдет 400 тысяч километров, оценили в 42,3%.

О том, сколько в России просят за топ-версию популярного Haval, «За рулем» уже рассказывал.

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