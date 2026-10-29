Volga опередила Москвич по продажам

Аналитик Целиков: С 5 по 25 октября в РФ было продано 793 автомобиля Volga

Противостояние двух возрожденных российских марок закончилось сменой лидера: с 5 по 25 октября покупатели оформили 793 автомобиля Volga, а Москвич разошелся тиражом 694 машины. Такими цифрами поделился Сергей Целиков, директор аналитического агентства « Автостат», – пост появился в его Telegram-канале 28 октября.

Еще недавно картина была обратной. Вплоть до сентября московский бренд стабильно опережал новичка, однако после приостановки программы господдержки спрос на его машины замедлился. Volga же, напротив, продолжает наращивать объемы реализации.

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«Буквально на пятый месяц продаж Волга пошла на обгон Москвича. Можно предположить, что нижегородцы сделали более перспективную ставку, нежели москвичи. Или исторически бренд "Волга" оказывается сильнее "Москвича"?» – написал Целиков.

Локомотивы у двух марок, кстати, совсем разные. У «Москвича» около 80% реализации дает самый доступный кроссовер Москвич 3, построенный на базе JAC JS4. У Volga больше половины продаж приходится на флагманский K50, созданный на платформе Geely Monjaro и получивший в неофициальном обиходе прозвище «Волжара».

Историю обеих марок восстановили сравнительно недавно. Москвич вернули в 2022 году, причем основой для первых моделей стали автомобили китайской компании JAC; в начале 2026-го к ним добавились более дорогие кроссоверы М-линейки, созданной уже на базе моделей MG концерна SAIC. Volga изначально собирались запускать совместно с Changan, но в итоге проект реализовали на автомобилях Geely – три модели марки появились на российском рынке в июне 2026 года.

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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