Этот российский бренд впервые возглавил рейтинг продаж премиальных авто

«Автостат»: Esteo впервые стал лидером по продажам премиальных автомобилей в РФ

Сентябрь 2026 года принес отечественной марке Esteo первое место в премиальном сегменте российского авторынка – продажи достигли 1825 новых машин. Об этом аналитическое агентство « Автостат» сообщило 28 октября. Прежде бренд до такой высоты не добирался.

Следом расположился китайский Tank с результатом 1360 автомобилей. Замыкает тройку BMW – 1246 проданных машин, хотя официально в России эта марка не представлена. В пятерку сильнейших, между прочим, попали еще Voyah (1197) и Audi (1164).

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А вот сам премиальный сегмент в сентябре сжался: всего 9533 новых автомобиля, что на 20% меньше, чем за тот же месяц 2025 года. Доля таких машин на рынке за год сползла с 9,7% до 7,8%. На фоне общего спада первая строчка Esteo выглядит тем заметнее.

Модельную линейку компания собирается расширять – планы анонсировали 25 августа. Уже в этом году в ряд должен встать кроссовер D-класса. На 2027-й намечен дебют сразу трех моделей: рестайлинговой версии знакомого россиянам кроссовера Exlantix ET, внедорожника V25 и флагманского кроссовера EX9.

Esteo V27

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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