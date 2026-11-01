Toyota представит вездеходные версии пяти своих моделей

Концерн Toyota покажет пять гусеничных вездеходов на базе стандартных моделей

Японская марка Toyota готовит сразу пять концептов Snowhunter на гусеничном ходу.

Ожидается, что всю линейку вездеходов представят на выставке SEMA, которая откроется уже 3 ноября. Идея не нова: установка гусеничных модулей взамен стандартных колес. Правда, в случае с Toyota все не так просто: имеют место лифтинг подвески, перенастройка трансмиссии, адаптация электронных ассистентов, улучшенная фильтрация воздуха от снежной пыли и экспедиционное оснащение – защита днища, багажники, дополнительный свет.

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Такому переосмыслению подвергли сразу пять моделей – Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Нечто подобное со своими машинами уже делали Jeep и Land Rover, но тойотовская линейка Snowhunter – точно самая масштабная. Правда, как и в случае с упомянутыми брендами, она позиционируется как концептуальная, демонстрирующая возможности. Но на SEMA всегда полно тюнинговых внедорожных фирм, и какая-то интересная коллаборация вполне возможна.

Ранее «За рулем» рассказал об особом Mitsubishi Outlander, также дебютирующем на SEMA.