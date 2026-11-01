Toyota представит вездеходные версии пяти своих моделей
Японская марка Toyota готовит сразу пять концептов Snowhunter на гусеничном ходу.
Ожидается, что всю линейку вездеходов представят на выставке SEMA, которая откроется уже 3 ноября. Идея не нова: установка гусеничных модулей взамен стандартных колес. Правда, в случае с Toyota все не так просто: имеют место лифтинг подвески, перенастройка трансмиссии, адаптация электронных ассистентов, улучшенная фильтрация воздуха от снежной пыли и экспедиционное оснащение – защита днища, багажники, дополнительный свет.
Такому переосмыслению подвергли сразу пять моделей – Tundra, Tacoma, 4Runner, Land Cruiser и Sequoia. Нечто подобное со своими машинами уже делали Jeep и Land Rover, но тойотовская линейка Snowhunter – точно самая масштабная. Правда, как и в случае с упомянутыми брендами, она позиционируется как концептуальная, демонстрирующая возможности. Но на SEMA всегда полно тюнинговых внедорожных фирм, и какая-то интересная коллаборация вполне возможна.
Ранее «За рулем» рассказал об особом Mitsubishi Outlander, также дебютирующем на SEMA.
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