Популярная семейная Тойота оказалась опасна при ДТП: объявлена отзывная кампания

NHTSA: Toyota отзывает в США 228 367 гибридных минивэнов Sienna 2022-2026 годов

В США Toyota объявила отзывную кампанию – под нее попадают 228 367 семиместных гибридных минивэнов Sienna, сошедших с конвейера с 2022 по 2026 год. Претензия касается кресел второго ряда. Точнее, их спинок: в момент аварии те могут не остаться в закрепленном положении.

Что происходит дальше? Незафиксированная спинка пассажира уже не защищает, и вероятность травм в ДТП растет. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA).

Toyota Sienna

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Чинить будут так: дилеры обновят электронный блок управления вспомогательной системы безопасности. Машинам с пакетом «Мобильность как услуга» вдобавок поменяют спинки двух сидений второго ряда. Платить владельцам не придется – все работы бесплатные.

Разослать письма с просьбой приехать к ближайшему дилеру Toyota планируют 7 декабря. Так что до этой даты владельцам попавших под отзыв машин ждать особо нечего.

Интерьер Toyota Sienna

Кстати, в Россию по параллельному импорту везут компактвэн Toyota с похожим названием – Sienta. У него трехрядный семиместный салон, а при заказе через один из классифайдов цена стартует от 1 840 000 рублей.

Правда, отзывами текущий год запомнился не только Toyota. Ранее Nissan запустил масштабную кампанию на 168 149 автомобилей Nissan и Infiniti – из-за некорректной максимальной допустимой нагрузки на ось, указанной на сертификационной этикетке.

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