Суперкар из известного фильма решили продать — выехать на нем на дорогу не выйдет

Суперкар Acura NSX из финала «Мстители» 2012 года выставили на аукцион

В финале «Мстителей» 2012 года Тони Старк пересел с Audi на Acura NSX. Теперь этот самый автомобиль ищет нового владельца на аукционе, правда, стартовую цену организаторы пока не называют. Ездить по дорогам общего пользования такой машине все равно не положено.

Acura NSX

Речь про штучный экземпляр, построенный на базе концепта 2011 года. Донор, от которого его делали, успел накатать больше 405 000 км. Судя по опубликованному описанию лота, исходный суперкар доводили до нужного вида в студии в Лос-Анджелесе: под него изготовили новый кузов, смешав смолу и стекловолокно.

Acura NSX

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Колесные диски – 18 дюймов спереди и 20 сзади. Вместо фар стоит серебристая отделка, а на корме разместили длинные фонари. Номерной знак при этом остался тот же, что мелькал в фильме.

Внутри – ковшеобразные сидения и приборная панель от оригинального суперкара. Электронных экранов, к которым привыкли нынешние владельцы быстрых машин, здесь нет в принципе. Под капотом прячется 3-литровый безнаддувный двигатель на 270 л.с., с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП, передающая всю мощность на задние колеса.

Acura NSX

О том, какие машины вообще законно пускают на дороги общего пользования, «За рулем» уже разбирался.

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