Чем опасны изношенные амортизаторы?

Эксперт Иянов назвал пять признаков неисправности амортизаторов

Уставшие амортизаторы – не просто источник стука и дискомфорта. Они способны лишить водителя контроля над машиной и обернуться серьезной аварией. Об этом предупредил Леонид Иянов, заместитель директора по направлению механического ремонта АГ «Авилон».

«Когда амортизатор изношен, машина «плывет» на скорости, сильнее кренится в повороте, а тормозной путь на разбитой дороге растет. Понять, что пора на диагностику, можно по раскачиванию после проезда неровностей, «клевку» передней части машины при торможении, стукам в подвеске, масляным подтекам на корпусе амортизатора и неравномерному износу шин. Проверять подвеску стоит хотя бы раз в год, после 60-80 тысяч км – особенно внимательно. Менять амортизаторы нужно только парой на одной оси, иначе машину начнет уводить», – пояснил эксперт.

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Дальше, по его словам, запускается цепная реакция. Те нагрузки, которые раньше брал на себя амортизатор, распределяются по другим элементам подвески. В первую очередь сдаются опоры стоек с опорными подшипниками, отбойники и пыльники, а также стойки стабилизатора. Следом наступает очередь сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников. Пружинам приходится работать на пределе возможностей – со временем они могут просесть или лопнуть. Шины же стираются пятнами и «волнами», поэтому резину меняют раньше положенного срока.

На деле человек попадает в сервис отнюдь не за двумя амортизаторами: ему выкатывают внушительный перечень работ – рычаги, шаровые, опоры и вдобавок свежий комплект шин. И по деньгам, отметил Иянов, разница выходит в несколько раз.

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