Geely пообещала подарки тем, кто ждет машину слишком долго

Компания Geely не справляется с объемом заказов на внедорожник Battleship 700

В компании Geely признались, что объем заказов на новый внедорожник бренда превысил ожидания.

Речь о модели под названием Battleship 700, на внешних рынках продвигаемой как Galaxy Cruiser 700. Но пока машин не хватает даже для Китая – представители бренда констатируют, что сроки ожидания поставок увеличились, и марка готова компенсировать эту ситуацию тем, кто уже заказал машину...

Тут нужно вспомнить, как развивались события.

В сентябре на Battleship 700 открылся предзаказ в КНР.

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И за первые девять минут было собрано более 10 тысяч заявок, а в первый час – почти 44 тысячи. Официальные продажи стартовали 10 октября, и вот тут-то и начались проблемы. Сейчас компания спешно ищет способы нарастить производственную мощность выпуска модели, а пока обещает подарки: кто ждет более 15 дней, получает бесплатную тонировку, а свыше месяца – надувной матрас в салон.

Ранее «За рулем» рассказал, какие китайские кроссоверы почти не теряют в цене.