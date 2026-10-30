Хорошо знакомый японский кроссовер вернулся в Россию с ценой «китайца»

Mitsubishi ASX 2026 из ОАЭ предлагается под заказ в РФ с ценой от 2,4 млн рублей

Знакомый многим кроссовер Mitsubishi ASX вновь пробирается на российский рынок – на сей раз через ОАЭ. Машины возят под заказ, а кое-где уже продают из наличия сразу в нескольких регионах.

Mitsubishi ASX

В Самаре переднеприводный автомобиль 2026 года выпуска в комплектации Instyle предлагают привезти примерно за 2 400 000 рублей – это ориентировочный минимум по состоянию на конец октября. По сути, ценник сопоставим с массовыми кроссоверами, которые давно прописались на рынке.

Для сравнения: Tenet T7, самый популярный в России кроссовер, в базовой переднеприводной версии обойдется дороже – от 2 805 000 рублей. Haval Jolion с роботизированной коробкой тоже не дешевле: цены стартуют с 2 499 000 рублей.

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Что входит в эти деньги? 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары и рейлинги на крыше; салон – с тканевой обивкой сидений и передним центральным подлокотником. Есть кондиционер, датчики света и дождя, электростеклоподъемники спереди и сзади, круиз-контроль с ограничителем скорости. Плюс мультимедийная система с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя.

Интерьер Mitsubishi ASX

Полноприводный ASX под заказ оценивают в 2 450 000 рублей в Омске и Владивостоке. В Благовещенске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге за такую поставку просят 2 500 000-2 550 000 рублей, а в Новосибирске, Воронеже и Уфе – от 2 600 000 до 2 750 000 рублей.

Машины, которые уже привезли и продают из наличия, стоят дороже – минимум около 2 780 000 рублей. Такой порог обозначил крупный мультибрендовый автосалон в Тюмени; у него же ценники на ASX доходят до 3 060 000 рублей.

Частные продавцы из Саратова и Москвы просят за новый полноприводный кроссовер не меньше 3 100 000 рублей. Дилер в Санкт-Петербурге выставил 3 630 000 рублей, а в Нижнем Новгороде, где автомобиль скоро появится в наличии, указан ценник 4 249 000 рублей.

Технически все предложения одинаковы: 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 150 лошадиных сил в паре с бесступенчатым вариатором. Привод зависит от комплектации – передний или полный.

О том, какие китайские кроссоверы с пробегом не разорят на заправках, «За рулем» уже рассказывал.

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