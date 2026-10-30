Кроссовер Chery получил «ноль звезд» в краш-тесте

Компактный кроссовер Chery Tiggo 2 Pro провалил краш-тест Latin NCAP

Нестабильная конструкция, не способная выдерживать повышенные нагрузки — таким резюме экспертов окончился краш-тест компакт-кроссовера Chery Tiggo 2 Pro по методике Latin NCAP.

Модель получила 0% за безопасность пассажиров – как взрослых, так и детей. Параметр сохранности уязвимых участников дорожного движения набрал 49%. А функции активной безопасности оценили в 45%. Кроме того, обнаружился риск возгорания. Итоговый результат получился очень низким – «ноль звезд». Председатель правления Latin NCAP Штефан Бродзяк назвал ситуацию прискорбной и неприемлемой, а также «оскорблением потребителей во всей Латинской Америке и Карибском бассейне».

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Отметим, что Latin NCAP – довольно строгая серия краш-тестов, опирающаяся на европейский Euro NCAP. Машины для латинского рынка разбивают в Германии, в техническом центре ADAC в городе Ландсберг-ам-Лех.

Машина, не набравшая ни одной звезды, по нынешним временам считается практически нонсенсом. Даже с учетом того, что Chery Tiggo 2 Pro – неновая и бюджетная модель. Тем не менее, она продается во многих странах. В частности, в Казахстане – цена в переводе на российские рубли составляет 1,15 млн рублей.

Тем временем в США три совсем недешевые новинки тоже прошли краш-тест не очень-то удачно.