Двигатель изнашивается молча: что стоит проверить до первых морозов?

Родионов: Check Engine и запах антифриза — повод для диагностики перед зимой

Подготовка машины к зиме – это не только про замену жидкостей. Куда важнее вовремя заметить, что автомобиль сам намекает на будущую поломку. О таких «сигналах» рассказал Никита Родионов, технический директор международной сети автосервисов Fit Service.

Признаки неисправностей перед зимой

В числе первых тревожных звоночков эксперт называет запах антифриза и масляные пятна под машиной. Настораживать должно и падение уровня жидкостей, и нестабильная температура двигателя. Все это, по сути, поводы заглянуть под капот сейчас, а не ждать, пока мелочь превратится в дорогой ремонт.

Есть и более тонкий момент. После коротких поездок под крышкой маслозаливной горловины порой появляется светлый налет – так дает о себе знать конденсат. Другое дело, если он не исчезает и после длительной дороги, масла в системе становится больше, а антифриза меньше. В такой ситуации Родионов советует не тянуть и показать автомобиль специалистам.

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Панель приборов игнорировать тоже не стоит. Загоревшийся Check Engine, сообщение о низком уровне масла или антифриза, предупреждение о перегреве двигателя – каждый из этих сигналов повод провести диагностику. Ждать планового ТО в подобном случае бессмысленно, уверен эксперт.

Что делать с антифризом

«Осенняя проверка не требует заранее менять все детали и жидкости. Ее задача – оценить состояние масла и антифриза, проверить герметичность систем и вовремя устранить небольшие неисправности. Это помогает сохранить ресурс двигателя и не доводить обычную течь или просроченное масло до серьезного ремонта», – объяснил Никита Родионов.

Менять охлаждающую жидкость «на всякий случай» перед холодами не нужно. Разумнее оценить ее состояние, уровень и температуру кристаллизации, а заодно убедиться в отсутствии течей. В сервисе, по словам Родионова, дополнительно осмотрят радиатор, патрубки, расширительный бачок и соединения, а также проверят, герметична ли система в целом.

«Если антифриз выработал срок по регламенту, потерял свойства или неизвестно, что залито в систему, жидкость лучше заменить. Ориентироваться только на цвет нельзя. Одинаковый оттенок не означает одинаковый состав и совместимость присадок. Для доливки лучше использовать антифриз той же спецификации, что уже находится в системе. Если состав неизвестен, не стоит смешивать жидкости наугад», – посоветовал Никита Родионов.

Кстати, ранее Никита Родионов предупреждал: осенние пробки, холодные пуски, несвоевременная замена масла, невнимание к антифризу и небольшим течам ускоряют износ двигателя. Причем явных признаков неисправности машина при этом может и не подавать.

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