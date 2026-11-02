Знакомый японский рамник снова в продаже в России с ценами ниже «китайцев»

Новые Mitsubishi Pajero Sport ввозят в РФ с ценами от 5,5 млн рублей

Официальные поставки Mitsubishi Pajero Sport в Россию остались в прошлом, зато сам автомобиль никуда не делся – его по-прежнему везут, только уже по альтернативным схемам. На классифайдах цены на растаможенные экземпляры начинаются от 5,5 млн рублей.

Именно за эти деньги новый Pajero Sport предлагают в Кирове и Краснодаре. Год выпуска в обоих случаях один – 2023-й, а вот начинка разная. Кировский вариант оснащен 2,5-литровым дизелем на 136 сил: по сути, это дефорсированная версия давно известного мотора 4D56, который работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом. В Краснодаре картина другая – там под капотом 3,0-литровый бензиновый «атмосферник» V6 MIVEC мощностью 219 л.с., а коробка уже восьмиступенчатая. Привод, что у одного, что у другого, только полный.

Mitsubishi Pajero Sport

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На фоне конкурентов цифры выглядят не так устрашающе. Китайский рамный Tank 400 сейчас стоит минимум 6 299 000 рублей, а за Tank 500 даже 2025 года выпуска просят от 7 549 000. Гибридный Esteo V27, недавно добравшийся до российского рынка, обойдется как минимум в 5 920 000 рублей.

Есть предложения и посвежее. Несколько новых Pajero Sport 2026 года выпуска выставлены в Москве с ценником 7 199 000-7 349 000 рублей. Под капотом у них 181-сильный турбодизель 4N15 объемом 2,4 литра, выдающий 430 Нм крутящего момента уже при 2500-3500 об/мин, восьмиступенчатый автомат и снова полный привод.

Интерьер Mitsubishi Pajero Sport

Самый дорогой экземпляр идет в комплектации Ultimate – с черным кузовом и черным кожаным салоном. Люк, электропривод водительского кресла, кожаный мульти-руль с перфорацией в местах хвата, круиз-контроль с ограничителем скорости, цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, система кругового обзора, подогрев передних сидений, голосовое управление – и это далеко не весь список.

Кстати, Pajero Sport – не единственная знакомая модель Mitsubishi, вернувшаяся к нам благодаря параллельному импорту. Компактный кроссовер ASX теперь возят из ОАЭ и продают как из наличия, так и под заказ, минимум за 2 400 000 рублей. Между прочим, автоэксперт Александр Виноградов ранее включил Pajero Sport в число самых надежных внедорожников на российском рынке – в его мини-рейтинг попали также Toyota Land Cruiser 100, Mercedes-Benz G-Class и Chevrolet Tahoe.

О других вездеходных новинках, которые вот-вот доберутся до рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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