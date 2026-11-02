В Россию привезли европейский клон Geely Monjaro: что за машина и сколько стоит?

Renault Grand Koleos из Кореи продается в России с ценами от 4,5 млн рублей

В России появилась третья разновидность Geely Monjaro – на этот раз под именем Renault Grand Koleos. Кроссовер корейской сборки уже выставили на классифайдах: часть машин продают из наличия, часть – под заказ.

Оригинальный Monjaro и Volga K50, выпускаемая в Нижнем Новгороде, – две привычные ипостаси этого автомобиля, а теперь к ним добавилась третья. Причем все предложения, которые сейчас доступны покупателям, сосредоточены в Дальневосточном федеральном округе. Заказать новый Renault Grand Koleos можно во Владивостоке.

Renault Grand Koleos

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Ценник стартует с 4 500 000 рублей. Для сравнения: новый Geely Monjaro по прайсу стоит от 4 599 990 до 4 954 990 рублей – то есть корейский двойник выходит чуть дешевле.

За эти 4 500 000 компания из столицы Приморья обещает привезти автомобиль в комплектации Iconic. В списке оснащения – датчики давления в шинах, 19-дюймовые легкосплавные диски, электропривод и обогрев боковых зеркал, бесключевой доступ с дистанционным запуском двигателя и кнопка старта.

Renault Grand Koleos

Дальше – двухзонный климат-контроль, кожаный мультируль и кожаная отделка сидений, электропривод двери багажника, электростеклоподъемники на всех дверях. Есть и система выбора режима движения, электрорегулировки, подогрев и вентиляция передних кресел, атмосферная подсветка салона. Мультимедиа получила 12,3-дюймовый сенсорный дисплей с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, такой же экран достался переднему пассажиру; плюс беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление, 8 динамиков, полностью светодиодная оптика, датчики света и дождя, камера кругового обзора с парктрониками и целый ряд электронных ассистентов водителя.

Гибрид E-Tech и топовая версия Espirit Alpine

Привод у машины под заказ – передний, а в движение ее приводит гибридная силовая установка E-Tech от Renault. В ее составе 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка», тяговый электромотор, трехступенчатая трансмиссия DHT Pro и мотор-генератор. Суммарная отдача системы – 245 л. с. и 540 Нм крутящего момента.

Из наличия, судя по объявлениям, сейчас продают минимум два автомобиля. Оба Renault Grand Koleos идут в комплектации Espirit Alpine по 5 000 000 рублей.

Визуально их выделяют более крупные 20-дюймовые колесные диски и фирменный Alpine-декор с черными глянцевыми акцентами и особыми шильдиками. Внутри – комбинированная отделка с контрастной прострочкой и вставками из замши и микрофибры, а также передние кресла с усиленной боковой поддержкой.

Интерьер Renault Grand Koleos

У версии Espirit Alpine перенастроены амортизаторы и рулевое управление, стоят усиленные тормоза, есть фирменный режим движения Alpine в селекторе, оригинальное ПО мультимедийного комплекса и цифровой «приборки» с графическими темами Alpine, а также улучшенная аудиосистема.

Под капотом продающихся из наличия машин – 2,0-литровый турбированный двигатель на 211 л. с., классический восьмиступенчатый автомат и полный привод.

О том, какие еще кроссоверы Geely готовят для России, «За рулем» уже рассказывал.

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