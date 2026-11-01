Новый полноприводный МАЗ — подробности о новинке

Минский автозавод разработал полноприводный грузовик с компактными размерами

На выставке «Комплексная безопасность – 2026» представлено новое полноприводное шасси МАЗ с уменьшенной габаритной шириной.

Шасси носит индекс МАЗ-43722D, а показывали его сразу с автоцистерной от компании «Пожснаб».

«Предпосылкой к созданию данного автомобиля послужила потребность рынка в компактном шасси для монтажа различного оборудования. Плотная городская застройка, узкие дворовые проезды и много припаркованных машин ограничивают применение крупногабаритной техники аварийно-спасательных, коммунальных и строительных служб», – сообщила пресс-служба МАЗа.

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Больше всего более компактную технику просили спасатели, у них проблема наиболее актуальна – скорость реагирования напрямую влияет на исход операций. Над проектом МАЗ и «Пожснаб» работали с февраля 2026 года. В итоге инженеры уменьшили ширину шасси на 200 мм до 2,3 м, а высоту – до 3 м.

Ключевые технические характеристики:

Тип привода – полный (4x4), с двухступенчатой раздаточной коробкой и постоянным приводом.

Двигатель мощностью 220 л.с.

Полная масса – 14 тонн

Создатели говорят, что машина получилась динамичной, управляемой, экономичной и при этом компактной. Архитектура разрабатывалась под целый ряд требований – свои предложения внесли представители МЧС, ЖКХ, сельского хозяйства и энергетики.

«Конструкция предусматривает модульность: компоновка навесного оборудования, топливных баков и аккумуляторных отсеков может варьироваться в зависимости от целевого назначения. Такой подход позволил создать унифицированную базовую платформу», – рассказал замглавного конструктора МАЗа Николай Лакотко.

По планам, в короткие сроки будут построены еще 15 таких машин со специализированными надстройками. У такого МАЗа для работы в стесненных городских условиях нет прямых аналогов ни в Беларуси, ни в России.

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