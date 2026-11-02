Эксперты рассказали, что будет с ценами на подержанные авто в ноябре

РОАД: в ноябре в России будет продано 530–570 тыс. авто с пробегом

Сентябрь 2026-го оказался для российского вторичного рынка лучшим месяцем года: по подсчетам аналитического агентства «Автостат», за эти 30 дней в стране продали 557,1 тыс. подержанных машин. К прошлогоднему результату это плюс 0,7%.

С января по сентябрь своих владельцев сменили почти 4,5 млн автомобилей, прирост к тем же месяцам 2025-го – 2%. О том, чего ждать на вторичке в ноябре, Autonews.ru расспросил продавцов и экспертов.

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Прогнозы дилеров и ассоциаций на ноябрь

Устойчивых продаж в последний осенний месяц ожидает исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Баринов.

«Ориентир на ноябрь – 530-570 тыс. проданных машин, на весь год – около 6,2 млн. Однако этот прогноз будет актуален только при сохранении нынешних рыночных условий», – заявил эксперт.

Совсем иной была картина летом в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, если судить по данным группы компаний «Оптима». Ее исполнительный директор Александр Иванов вспоминает: месяц шел за месяцем, и каждый оказывался слабее предыдущего. Перелом наступил в сентябре – реализация подержанных машин в этих регионах подскочила сразу на 10-15%. Главной причиной собеседник назвал восстановление поставок топлива на АЗС.

«По ноябрю видим рост порядка 5-10%, если, конечно, не прилетят новые «черные лебеди», – спрогнозировал Иванов.

Сезонный фактор и активность покупателей

Генеральный директор компании GRU (Global Research Union), которая специализируется на аналитике авторынка, Татьяна Акимова тоже не ждет затухания активности. Правда, и резкого скачка по сравнению с октябрем не прогнозирует.

«По статистике мы видим небольшой, но устойчивый рост на вторичке этой осенью, в том числе на фоне сильно подорожавших новых автомобилей. Цифры небольшие, но они могут говорить о стабильном положении на рынке подержанных машин», – подчеркнула она.

Сезонность, между прочим, никто не отменял: пик покупательского интереса в России традиционно приходится на первую половину осени.

«К ноябрю-декабрю этот импульс обычно начинает затухать. Поэтому нельзя исключать, что результат продаж на вторичке в ноябре может оказаться чуть ниже пиковых значений предыдущих осенних месяцев», – заметила эксперт.

Сдерживают рынок и другие вещи, а именно стоимость заемных денег и покупательная возможность клиентов.

Насколько могут просесть продажи в ноябре

Сотрудник отдела маркетинга дилерской сети Favorit Евгений Кувшинов согласен: высокая покупательская активность сохранится, хотя без сезонной коррекции не обойтись – минус 5-10% он допускает. Смягчить просадку способно ожидание январской индексации утильсбора.

«Часть покупателей, откладывавших приобретение автомобиля, ускорили решение о покупке, стремясь совершить сделку до конца года», – добавил Кувшинов.

Более мягкий сценарий предлагает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов: по его прогнозу, продажи упадут всего на 1-2%, и виной тому снижение деловой активности в конце осени.

А вот собственник компании «АвтоЗнахаръ» и резидент международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO Александр Тюняев говорит, что небольшая просадка в спросе на б/у машины уже фиксируется. Критической он ее не считает и о каком-либо кризисе на рынке речь не ведет.

«Октябрь традиционно является одним из активных месяцев для автомобильного рынка, после которого ближе к концу года начинается постепенное охлаждение», – пояснил он.

Цены на вторичке: прогнозы расходятся

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в сентябре 2026 года составила 1 462 000 руб. К августу показатель подрос на 1,2%, то есть на 17 тыс. руб. Дальше взгляды экспертов разошлись.

По словам Иванова, подержанные машины будут дорожать вслед за новыми моделями.

«Рынок и новых, и подержанных автомобилей до сих пор отыгрывает волны повышения утильсбора», – объяснил он.

Кувшинов рост цен тоже не исключает, однако распространяет его лишь на самые востребованные модели.

«В целом в ноябре мы ожидаем сохранения относительно стабильных цен на автомобили с пробегом», – подчеркнул он.

У Акимовой иной взгляд: усредненные показатели скроют разную динамику внутри рынка. Ярче всего подорожают востребованные японские и корейские машины.

«При этом в сегментах, где предложения сейчас сформировано с избытком, ситуация вряд ли поменяется. Пространства для увеличения цены там фактически полностью исчерпалось», – рассказала она.

Снижение цен, утильсбор и курс доллара

Прямо противоположную позицию занимает Алексей Тузов: на его взгляд, цены на подержанные автомобили в ноябре могут снизиться на 5-7% в зависимости от марки и возраста. Причина – высокие цифры продаж на вторичке в этом году.

«Спрос на авто с пробегом был удовлетворен к октябрю, и на данный момент предложение превышает потребность», – объяснил Тузов.

Январь, по мнению Кувшинова, способен изменить картину куда сильнее – из-за очередной индексации утилизационного сбора. Она может поднять стоимость части новых и импортируемых подержанных автомобилей, а это косвенно поддержит цены на машины, которые уже находятся на российском рынке.

«При этом динамика цен будет различаться в зависимости от марки, модели, возраста и технического состояния автомобиля. По отдельным предложениям возможно как повышение, так и снижение стоимости», – заключил он.

Забывать стоит и о курсе доллара, с которым, как правило, коррелирует стоимость машин на вторичном рынке, – этот фактор, по мнению Тюняева, тоже нужно держать в уме в дальнейших прогнозах.

«Однако реакция происходит не моментально. Однако, если мы наблюдаем резкий скачок валютного курса, вторичный рынок также постепенно отыгрывает это изменение», – заявил он.

О том, как за последние десять лет изменился подход россиян к покупке машин с пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

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