Аренда машины: когда она действительно выгодна

Экономист Берзон рассказал, когда выгодна аренда автомобиля

Брать машину в аренду – вполне рабочая история, считает профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон. Он оговорился: решение имеет смысл, когда траты на аренду окупаются. По сути, аренда должна быть выгоднее покупки – иначе в ней мало смысла.

«Автомобиль брать в аренду нормально. Тут только надо считать, сколько стоит покупка, обслуживание, если ты собственник автомобиля. И сравнивать, сколько стоит аренда. Если автомобиль берешь в аренду сроком на 1 год, за простой все равно приходится платить. Но у нас есть каршеринги, где можно брать автомобиль именно для отдельных поездок», – сказал эксперт.

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Отдельная история – работа. Если человек за рулем постоянно, например у него разъездной характер труда, долгосрочная аренда выглядит разумно. Кстати, часть таксистов, к которым мы обращаемся, ездит на своих машинах, а часть – на арендованных с правом последующего выкупа в собственность.

«Вполне приемлемо [долгосрочная аренда], если человек берет автомобиль и пользуется постоянно – у него разъездная работа, к примеру. Таксисты, к которым мы периодически обращаемся, работают кто-то на своем автомобиле, а кто-то на арендованном с правом последующего выкупа в собственность. Если автомобиль связан с работой, наверное, можно брать его в аренду», – заключил он.

О том, как за последние годы изменился подход россиян к покупке машины, «За рулем» уже рассказывал.

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