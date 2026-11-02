Эксперты ожидают роста продаж «китайцев» с пробегом

Эксперт Тюняев: спрос на подержанные китайские авто продолжит расти в России

Структурный рост доли китайских брендов на российском вторичном рынке, судя по прогнозам, не затормозится и в ноябре 2026 года. Такую оценку дала Татьяна Акимова – генеральный директор компании GRU (Global Research Union), специализирующейся на аналитике авторынка.

«Это долгосрочный тренд, который является закономерным результатом расширения парка китайских машин в России в последние годы и началом их ухода в цикл перепродаж», – отметила эксперт.

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Прогноз для китайских брендов на вторичке

Близкую позицию занимает Александр Иванов, исполнительный директор группы компаний «Оптима», которая работает в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Впрочем, он оговаривается: понятие «китайские автомобили» сегодня несколько размыто, ведь целый ряд машин из КНР локализован под новыми российскими брендами.

«Если обобщить и ввести термин «автомобили с китайскими корнями», то доля таких машин на вторичном рынке растет, по нашим наблюдениям, на 40-50% год к году. И это сохранится дальше. Причины тоже понятные: в структуре продаж новых машин их доля уже больше 50% и парк прирастает именно за счет таких авто», – заметил собеседник Autonews.ru.

Спрос и продажи китайских авто с пробегом

Постепенный рост спроса на подержанные «китайцы» отмечает и Александр Тюняев – собственник компании «АвтоЗнахаръ» и резидент международного сообщества собственников автобизнеса KIR AVTO. Тенденция, по его словам, продолжится, однако ярко выраженных скачков продаж ждать не стоит.

«На вторичном рынке китайские автомобили постепенно набирают популярность. Покупатели стали относиться к ним более лояльно, в том числе благодаря сохранению заводской дилерской гарантии. В зависимости от марки и модели она может составлять от трех до пяти лет. Соответственно, автомобили возрастом два-три года зачастую еще находятся на гарантии производителя, что становится дополнительным преимуществом при продаже», – отметил эксперт.

Статистика эти слова подкрепляет. За первые девять месяцев 2026 года на вторичном рынке в России продали 264 тыс. китайских автомобилей – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат».

Самыми популярными китайскими машинами с пробегом в январе-сентябре 2026 года стали автомобили Chery: владельцев сменили 51,3 тыс. таких машин, прирост составил 21%.

О том, как за последние годы изменился подход россиян к выбору машин с пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

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