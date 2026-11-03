В России появился новый надежный кроссовер Mazda дешевле популярных «китайцев»

Кроссоверы Mazda CX-30 ввозят в Россию под заказ с ценами от 2,2 млн рублей

По альтернативным каналам в Россию везут не только популярный Mazda CX-5, но и более компактный CX-30. Такие кроссоверы встречаются на классифайдах – как в наличии, так и под заказ. Самый низкий ценник – от 2,2 млн рублей.

Mazda CX-30

Самый дешевый вариант в подборке – машина 2023 года выпуска без пробега за 2 193 000 рублей. Заказать ее можно в Артеме Приморского края. Это комплектация Comfort: тканевой салон, механическая коробка, мультимедиа, круиз-контроль, светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, камера заднего вида, задние парктроники, электронный стояночный тормоз с Auto-Hold и другие опции.

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На 100 тысяч рублей дороже – 2 290 000 – похожий автомобиль привезут из Китая в Екатеринбург. В Воронеже такой заказ оценивают в 2 400 000 рублей, в Чебоксарах и Новосибирске – в 2 450 000. До 2 500 000 рублей укладываются предложения из Санкт-Петербурга и Набережных Челнов.

Для сравнения: Geely Coolray даже с новой прямой скидкой 400 тыс. рублей стоит дороже – от 2 554 990 рублей. Tenet T7, самый популярный кроссовер в России, тоже обойдется минимум в 2 805 000 рублей. Так что заказная Mazda CX-30 на фоне этих моделей выглядит заметно доступнее.

Список городов, где принимают заказы на CX-30, широкий: Тюмень, Бийск, Новокузнецк, Абакан, Улан-Удэ, Нижний Новгород, Саратов, Барнаул, Ростов-на-Дону, Кемерово, Архангельск, Красноярск, Самара, Волгоград, Москва и Подмосковье. Правда, цены из объявлений не всегда окончательные. Финальная сумма зависит от курса валют, расходов на доставку в конкретный город, таможни, утильсбора и других факторов.

С машинами из наличия история другая: разрыв в ценах большой. Один из самых доступных экземпляров за 3 735 000 рублей продают в Тюмени. В Екатеринбурге новую CX-30 предлагают за 3 750 000 рублей, в Рязани – за 3 900 000, в подмосковных Котельниках – за 4 100 000. В Москве такой кроссовер обойдется минимум в 4 250 000 рублей.

Интерьер Mazda CX-30

Под капотом у CX-30 китайской сборки – один агрегат: 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» на 158 л. с. Он работает либо с шестиступенчатой механикой, либо с шестиступенчатым автоматом.

Автомат встречается в 99% случаев. Механическая коробка досталась только самому дешевому экземпляру за 2 193 000 рублей, который доступен к заказу. Привод независимо от версии – только передний.

А о том, как рекордный дисконт меняет цену кроссовера, «За рулем» уже рассказывал.

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