Полный привод и практичный салон — новый «японец» дешевле Весты приехал в Россию

Mitsubishi Delica Mini ввозят под заказ в Россию с ценами от 1,35 млн рублей

Японский рынок, к которому исторически привязан Владивосток, по-прежнему подкидывает россиянам недорогие праворульные машины. На этот раз в поле зрения попал компактный семейный микровэн Mitsubishi Delica Mini – заказать его можно примерно за 1,35 млн рублей.

Mitsubishi Delica Mini

Конкретное предложение нашлось в Хабаровске: 1 341 000 рублей по курсу на день публикации объявления. Машина идет в богатой полноприводной комплектации Premium с пакетом Delimaru – цифровая приборная панель, медиасистема с сенсорным дисплеем, система кругового обзора, камера заднего вида, кожаный мульти-руль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, зарядные порты USB-C, климат-контроль и селектор режимов работы полного привода.

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Схема здесь подключаемая, реализованная через электромагнитную муфту. В обычных условиях микровэн едет на передней оси; стоит сцеплению передних колес просесть – грязь, снег, скользкое покрытие – электроника сама или по команде водителя замыкает заднюю ось через эту муфту.

Помимо самой системы, у полноприводных версий дорожный просвет больше – 160 мм против 155 мм у машин с приводом на две оси. Задняя подвеска усилена: продольные рычаги и оригинальные амортизаторы. Есть и Grip Control – особый внедорожный режим противобуксовочной системы, который помогает уверенно выбираться из грязи или снега.

Интерьер Mitsubishi Delica Mini

Во Владивостоке за 1 350 000 рублей готовы привезти уже переднеприводный микровэн. Силовой агрегат у него тот же, что и у первого: бензиновая «турботройка» объемом 0,66 литра мощностью 64 л. с., которой при разгоне помогает стартер-генератор. Коробка передач – бесступенчатый вариатор CVT.

Продавцы сами оговариваются: суммы в объявлениях не окончательные. Реальная стоимость автомобиля считается по факту сделки – с поправкой на текущий курс валют, точные расходы на логистику и прочие факторы.

И все же за сопоставимые деньги новых полноприводных машин в России почти нет. Разве что трехдверный внедорожник Lada Niva Legend – даже в обновленной версии с 90-сильным мотором он дешевле, от 1 199 000 рублей. А вот на Lada Niva Travel с тем же 1,8-литровым двигателем цены стартуют от 1 419 000 и доходят до 1 814 000 рублей за топ-версию «КХЛ».

О другом японском автомобиле, который привезли в Россию с выгодной ценой, «За рулем» уже рассказывал.

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