Пять марок подняли цены, пять снизили: что изменилось на авторынке в октябре

«Автостат»: в октябре 2026 года цены на новые автомобили изменились у 10 марок

Мониторинг сайтов дистрибьюторов, официально работающих в России, дал «Автостату» такую картину: в октябре 2026 года ценники на новые машины поменялись у десяти марок. Ровно половина – пять брендов – часть моделей подорожала, у остальных пяти отдельные позиции, наоборот, подешевели. По сути, рынок двинулся в две стороны одновременно.

Самую заметную прибавку в рублях сделал Sollers: автомобили семейства Argo прибавили сразу 400 тыс. рублей, что в процентах дает 14,7-18,9%. У SF4 рост скромный – всего 7 тыс. рублей (+0,2%). УАЗ, в свою очередь, поднял весь модельный ряд на 80 тыс. рублей: «Буханка» стала дороже на 4,1-4,9%, «Хантер» – на 3,9-4,7%, «Патриот» – на 3,7-4,2%, «Пикап» – на 3,6-4,1%, «Профи» – на 3,2-4,0%. Tenet переписал ценники на две модели: кроссовер T4L прибавил 15 тыс. рублей (+0,6%), T7 – 20 тыс. (плюс 0,6-0,7%). В легком коммерческом сегменте подорожали «КамАЗ Компас 5» – на 100 тыс. рублей (плюс 2,3-3,0%) – и Changan Star Truck, ставший дороже на 10 тыс. (+0,5%).

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Снижение цен тоже оказалось точечным. Кроссовер Jetour Dashing подешевел в двух комплектациях из трех: «Комфорт» – на 50 тыс. рублей (-1,8%), «Люкс» – на 80 тыс. (-2,6%). Электрический седан Амберавто А5 потерял в цене 50 тыс. рублей (-1,4%), кроссовер Soueast S06 – 70 тыс. (минус 2,0-2,3%). У VGV U70 Plus снижение составило 71,7-81 тыс. рублей (минус 3,0-3,3%).

Среди легких коммерческих моделей удешевление затронуло только бортовую Lada Granta: версии «Базовая» и «Кунг» стали дешевле на 51 тыс. рублей (минус 3,3-3,4%).

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