Беспилотное такси в России: что мешает массовому запуску
Массовое появление беспилотных такси на российских дорогах напрямую зависит от закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Пока такие машины лишь проходят ограниченные испытания, пояснила Полина Давыдова – директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
География тестов известна: Москва, Иннополис и федеральная территория Сириус. Все это – рамки экспериментального правового режима. О массовом коммерческом использовании, по словам Давыдовой, говорить рано.
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У «Яндекса» свои планы: до конца 2026 года в Москве рассчитывают вывести на улицы около 200 автономных автомобилей. Половину из них смогут заказывать пассажиры. Правда, это скорее промежуточный этап, чем массовый сервис.
Среди основных участников испытаний – «Яндекс» и «Навио». А вот серийных производителей, которые готовы обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, на рынке пока нет. Сам рынок, между прочим, только формируется.
Давыдова обратила внимание: для полноценного коммерческого запуска нужны не только законы, но и готовность автопрома. Без этого разговоры о массовом сервисе остаются преждевременными.
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