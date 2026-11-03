Беспилотное такси в России: что мешает массовому запуску

Эксперт Давыдова рассказала, когда беспилотные такси в РФ станут массовыми

Массовое появление беспилотных такси на российских дорогах напрямую зависит от закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС). Пока такие машины лишь проходят ограниченные испытания, пояснила Полина Давыдова – директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

География тестов известна: Москва, Иннополис и федеральная территория Сириус. Все это – рамки экспериментального правового режима. О массовом коммерческом использовании, по словам Давыдовой, говорить рано.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

У «Яндекса» свои планы: до конца 2026 года в Москве рассчитывают вывести на улицы около 200 автономных автомобилей. Половину из них смогут заказывать пассажиры. Правда, это скорее промежуточный этап, чем массовый сервис.

Среди основных участников испытаний – «Яндекс» и «Навио». А вот серийных производителей, которые готовы обеспечить массовый выпуск именно беспилотных такси, на рынке пока нет. Сам рынок, между прочим, только формируется.

Давыдова обратила внимание: для полноценного коммерческого запуска нужны не только законы, но и готовность автопрома. Без этого разговоры о массовом сервисе остаются преждевременными.

О будущем бензиновых двигателей «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!