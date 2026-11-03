Семейную ипотеку могут распространить на машино-места

В ГД предложили разрешить покупать машино-место по семейной ипотеке

Семьи, которые берут льготный кредит по программе «Семейная ипотека», могут получить право оплачивать им не только квартиру, но и парковку. С такой инициативой выступила думская фракция «Новые люди» – 2 ноября ее обращение ушло вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

Речь идет о правке в пункт 36 правил возмещения недополученных доходов по программе. Задумка простая: разрешить закрывать льготным кредитом одно машино-место, причем в том же жилом комплексе, где семья покупает квартиру. Насколько глубоко придется менять механизм субсидирования и во что это обойдется бюджету, депутаты просят оценить Минфин совместно с «Дом.РФ» и Минстроем.

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Сейчас парковку в семейную ипотеку не заложишь. Хочешь место рядом с домом – оформляй отдельный кредит на рыночных условиях. Либо отказывайся от машино-места вовсе.

Цифры, которыми парламентарии подкрепляют доводы, рисуют картину невеселую. В 2025 году в новостройках Москвы, включая Новую Москву, продали 16,9 тыс. машино-мест – на 22% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость парковочного места в московских новостройках в декабре 2025-го достигла примерно 4 млн рублей; в Санкт-Петербурге средняя цена предложения на конец года составила около 1,36 млн рублей, прибавив за год 36%.

О том, как выгодно купить машину за наличные, «За рулем» уже рассказывал.

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