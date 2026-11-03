В крупном сервисе каршеринга заявили о масштабном сбое
Каршеринговый сервис BelkaCar столкнулся с масштабным сбоем – об этом сообщила пресс-служба компании. Причина, по сути, внешняя: инфраструктурная авария у IT-провайдера Beget, который отвечает за связку мобильного приложения с серверами каршеринга.
Сейчас специалисты провайдера пытаются поднять системы в дата-центрах. Правда, быстро устранить последствия не получится – на восстановление, как предупредили в компании, понадобится время.
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Что делать тем, у кого поездка пришлась ровно на момент сбоя? В BelkaCar советуют сначала попробовать Bluetooth-доступ к дверям автомобиля через приложение. Если же связи нет вообще никакой, машину получится закрыть вручную – заблокировав двери изнутри.
Еще один момент: клиентов просят зафиксировать точное время, когда закончилась поездка и когда автомобиль был закрыт. Когда сервис заработает, стоимость аренд, зависших из-за аварии, обещают пересчитать.
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