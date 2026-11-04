Сэкономил на канистре масла — попал на дорогой ремонт двигателя

Эксперт Серебряков: чем опасна экономия на моторном масле зимой

Разница в цене между канистрой бюджетного моторного масла и фирменной нередко выглядит очень соблазнительно. Правда, зимой такая экономия способна обернуться счетом за ремонт, который в разы больше стоимости самого дорогого смазочного материала. Об этом рассказал Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр».

Густеет на холоде любое масло – тут ничего не поделаешь. Зато продукт с верно подобранным индексом вязкости, будь то 0W или 5W, остается достаточно текучим: насос успевает прогнать его ко всем узлам трения в первые же секунды после пуска двигателя.

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Иная картина с дешевым аналогом, чья вязкость не подходит для зимы. На морозе он превращается в желе. Пока насос не продавит эту густую массу, мотор работает фактически без смазки – только на остаточной масляной пленке.

Что происходит с двигателем на холоде

Дальше начинаются неприятности посерьезнее.

«Это приводит к критическому износу цилиндров, поршневых колец и распредвала. Кроме того, чрезмерно густое масло создает избыточное давление в системе двигателя, которое может выдавить сальники и прокладки, потерявшие эластичность на морозе. В некоторых случаях стартер из-за густоты смазочного материала не сможет провернуть коленвал, и автомобиль не заведется», – предупредил Игорь Серебряков.

Из сервисной практики «АвтоСпецЦентра» эксперт привел конкретный пример. Владелец современного автомобиля с турбированным двигателем решил сэкономить и залил на зиму масло с высоким первым индексом – 10W или дешевый аналог с неподтвержденными характеристиками.

«При первом же морозе ниже – 20 °C двигатель запустился с трудом, а через несколько минут работы загорелся индикатор низкого давления масла. Диагностика показала, что из-за загустевшего масла провернуло вкладыши коленвала. Ремонт обошелся в сумму, многократно превышающую стоимость даже самой дорогой канистры смазочного материала», – рассказал Игорь Серебряков.

Как выбирать масло на зиму

Низкая цена расходников, подчеркнул специалист, сама по себе еще не говорит о плохом качестве. Главное правило – идти за рекомендациями производителя автомобиля, прописанными в сервисной книжке. В первую очередь это касается допусков (например, VW 504 00, MB 229.5, BMW Longlife-04) и рекомендованной вязкости для зимней эксплуатации.

Покупать смазочный материал стоит только у проверенных продавцов – так меньше риск нарваться на подделку. Причем менять его нужно чаще, если машина работает в тяжелых условиях: в пробках, при частых коротких поездках или в сильные морозы.

«Для турбированных двигателей и современных моторов с прямым впрыском требования к качеству масла особенно высоки, поэтому переход на более дешевый аналог здесь недопустим», – заключил Игорь Серебряков.

О том, какие перспективы остаются у бензиновых моторов, «За рулем» уже рассказывал.

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