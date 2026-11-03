Неужели! Мощные самокаты и велосипеды приравняют к мопедам

Минтранс: самокаты и электровелосипеды мощностью от 250 Вт потеряют статус СИМ

Стало известно окончательное содержание пакета правок Минтранса к ПДД, часть которых относится к средствам индивидуальной мобильности ( СИМ).

В частности, документ предписывает лишение статуса СИМ для электровелосипедов с мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт и наделение их новыми статусами – мопед и «механическое транспортное средство». Владельцам такого транспорта (как правило, это курьеры) запретят езду по тротуарам и обяжут к получению прав категории М, если никаких прав нет. Если открыта хоть одна категория, М откроется автоматически.

То есть владельцы мощных двухколесных «электричек» становятся полноценными водителями. А именно, им необходимо будет останавливаться по требованию полиции и предъявлять документы, быть трезвыми за рулем, проходить освидетельствование на состояние опьянения, не оставлять место ДТП.

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При этом менее мощные самокаты и электровелосипеды – с отдачей от 100 до 250 Вт и скоростью не выше 25 км/ч – статус СИМ сохраняют, но и их владельцы будут считаться водителями – без отдельной категории в правах, но со всеми остальными вышеописанными обязанностями. А вот велосипедом будет считаться только механизм, приводимый в движение исключительно мускульной тягой, без электромотора в конструкции.

Есть в документе уточнения и по питбайкам (запрет выезда на проезжую часть будет прямо прописан в ПДД), по подросткам до 16 лет на СИМ (только за пределами «территорий общего пользования») и по взрослым водителям СИМ. В ближайшее время Минтранс опубликует документ для общественного обсуждения.

Ранее «За рулем» приводил точку зрения юриста – почему курьерам на электровелосипедах нужны права.