В России разработали новые требования для электросамокатов и моноколес

Утвержден новый межгосударственный ГОСТ на средства индивидуальной мобильности

Новый межгосударственный стандарт для электросамокатов, моноколес и гироскутеров появился в странах ЕАЭС. Росстандарт утвердил ГОСТ 35391-2026, разработанный ФГУП НАМИ, и с 1 октября 2027 года он заменит национальный стандарт 2022 года. Соответствующую информацию «Коммерсантъ» приводит со ссылкой на ведомство.

Документ вводит довольно жесткие технические требования. Скорость средств индивидуальной мобильности ограничат 25 км/ч, обязательно потребуются фары, задние фонари и звуковой сигнал. Причем в «медленных» зонах устройства должны автоматически замедляться через IoT-модули. В России данные с них будут передаваться через ЭРА-ГЛОНАСС, в остальных странах союза – через другие платформы. Правда, пока стандарт добровольный, поэтому на практике мониторинг не работает.

Вопрос о том, чтобы сделать ГОСТ обязательным, остается открытым. Для этого нужны поправки в техрегламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». Тем временем в России эксплуатируется порядка 200 тысяч моноколес – и для их владельцев принудительное торможение может стать настоящей головной болью: управление такими устройствами имеет свои нюансы.

Параллельно Минтранс готовит поправки в правила дорожного движения. Их обещают внести в правительство в ноябре. Если все пройдет, электровелосипеды, которые разгоняются быстрее 25 км/ч без педалей, начнут относить к СИМ – сейчас они считаются обычными велосипедами, уточняет «Коммерсантъ». Отдельно стоит сказать: ГОСТ на электровелосипеды приняли еще в 2024 году, сейчас он проходит апробацию.

Об изменениях для водителей с 1 сентября «За рулем» уже рассказывал.

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