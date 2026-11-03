Электромобили в РФ все популярнее — назван новый бестселлер!

В конце октября рыночная доля «электричек» в России перевалила за 10%

Суммарная доля электромобилей и подзаряжаемых гибридов (они объединены в сегмент EV) в последнюю неделю октября превысила 10%.

А именно, за эти семь дней покупателей в России нашли 944 новых электрокара (3,2%) и 2140 новых подключаемых гибридов (6,9%). Доля в 10% не рекордная (напомним, в сентябре она дважды дотянулась до 11,7%), но, если смотреть по отношению к предыдущей неделе (9,6%), в сегменте вновь обозначился рост.

Причем у чистых «электричек» сменился лидер – теперь это кроссвэн Umo 5 москвичевской сборки, проданный за неделю в количестве 267 штук.

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Umo 5

За ним – «параллельные» кроссоверы Changan Qiyuan (Nevo) Q05 (250 шт.) и Toyota BZ3Х (203 шт.), а вот российский компакт-кросс Evolute i-Joy без господдержки существенно отстал – всего 92 машины.

Geely EX5 EM-R

У подзаряжаемых гибридов (PHEV) лидер сохранился – это Geely EX5 EM-R, разошедшийся в количестве 438 единиц. Далее следуют Evolute i-Space (182 шт.) и влетевший на третью строчку новый «квадратный» кроссовер Esteo V27 (146 шт.), обошедший одного из прежних лидеров сегмента Voyah Free (139 шт.).

Ранее «За рулем» рассказал, что сейчас популярно из подключаемых гибрдов с пробегом.