BMW сравнил дизайн Toyota Corolla 1991 года с новым X5 и вызвал волну насмешек

BMW сравнила новый X5 с Toyota Corolla 1991 года — юзеры выбрали японскую модель

Публикация в аккаунтах BMW, где дизайн свежего кроссовера X5 поставили рядом с обликом старой Toyota Corolla, обернулась для марки совсем не тем эффектом, на который рассчитывали в Мюнхене. Задумывалось как ход, подчеркивающий характер современных моделей, а на деле – волна насмешек и защита японской классики в комментариях.

Первый кадр – сгенерированная нейросетью картинка седана из девяностых, без эмблемы. Судя по всему, это Corolla седьмого поколения с индексом E100, которую выпускали с 1991-го по 1997-й. Кстати, указатели поворота с переднего бампера на изображении отсутствуют – видимо, чтобы не нарваться на претензии по авторским правам.

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Вторым фото показали передок нового X5 с пакетом M Sport. Подпись: «Мы не просто проектируем машины. Мы даем им характер. Безошибочно BMW. Созданы иначе. Чтобы ощущались иначе».

Аудитория отреагировала с точностью до наоборот. Большая часть комментаторов бросилась защищать скромную Toyota: «Нет, не скучная – классика», – писали одни. Другие, между прочим, предложили поменять подписи под снимками местами, отметив непритязательный внешний вид и долговечность японской модели.

Досталось и самому новому X5 – дизайн кроссовера критики разобрали по косточкам. Прозвучали и обвинения в намеренной провокации ради вовлеченности: мол, пост сделан так, чтобы злить людей и собирать комментарии. Правда, нашлись и лояльные поклонники бренда, выступившие в его поддержку, – вот только в своих аргументах они чаще вспоминали старые модели BMW, такие как E30 и E39.

О том, чем еще удивляют автопроизводители, «За рулем» рассказывал на примере Toyota Hilux GR Sport.

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